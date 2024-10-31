Yıldırım Belediyesi 78 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi 78 Kaçak Yapıyı Yıktı

Yıldırım Belediyesi 78 Kaçak Yapıyı Yıktı

Yıldırım Belediyesi, nisan ayından bu yana tespit ettikleri 78 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Belediye, kentsel dönüşüm ve deprem dirençli kent hedefleri doğrultusunda kaçak yapı ile mücadelesine devam ediyor.

31.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Yıldırım Belediyesi ekipleri, nisan ayından bu yana 78 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'ı depreme karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kaçak yapı ile mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, nisan ayından bu yana tespit ettikleri78yapıyı yıktı.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 969 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi 78 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika

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