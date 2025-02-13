Yıldırım Belediyesi'nden 50 Dönümlük Kent Korusu Projesi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden 50 Dönümlük Kent Korusu Projesi

Yıldırım Belediyesi\'nden 50 Dönümlük Kent Korusu Projesi

Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi'nde Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan alanda 50 dönümlük bir kent korusu inşa ediyor. Proje kapsamında sosyal tesisler, restoranlar ve park alanları yer alacak.

13.02.2025 10:54  Güncelleme: 10:57
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Yıldırım Belediyesi, Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan bölgeye 50 dönümlük bir kent korusu kazandıracak.

Yıldırım Belediyesi'nin Mollaarap Mahallesi'nde daha önce yaşanan toprak kaymasının ardından başlattığı kamulaştırma çalışmalarında sona gelindi. Yıldırım Belediyesi, yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan bölgeye 50 dönümlük bir kent korusu kazandıracak. İçerisinde yöresel lezzet restoranı, sosyal tesisler, amfitiyatro, seyir terası, alışveriş sokağı, Hüsamettin Dergahı, Müsellim Köşkü ile Fevziye Parkı'nın yer aldığı alan kısa süre içerisinde tamamlanarak Bursa'nın gözde mekanlarından biri haline getirilecek.

Bursa'nın yeşiline yeşil katacak

Mollarap Mahallesi'nde daha önce toprak kayması olan bölgedeki kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni projenin büyük ölçüde tamamlandığını ve çalışmaların zemin iyileştirme ile başlayacağını belirtti. Bölgeye büyük bir kent korusu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Alev Alatlı Şehir Düşünce Merkezi'nden başlayıp Hünkar Köşkü'ne kadar olan bölge tüm Bursa'nın gözbebeği bir mekan haline gelecek. Hünkar Korusu çınarlarımızla, erguvanlarımızla Bursa'mızın yeşiline yeşil katacak özel bir proje olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden 50 Dönümlük Kent Korusu Projesi - Son Dakika

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