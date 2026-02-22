Yıldırım'da minikler için iftar vakti - Son Dakika
Yıldırım'da minikler için iftar vakti

22.02.2026 15:17  Güncelleme: 15:18
Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara oruç tutmanın heyecanını yaşatmak için tekne orucu iftarı düzenledi. Etkinlikte minikler oruçlarını açarak eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

Yıldırım Belediyesi, Ramazan'ın manevi coşkusunu çocuklara yaşatmak için tekne orucu iftarı düzenledi. Oruç tutmanın mutluluğunu yaşayan minikler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan tekne orucu geleneğini bu Ramazan'da da devam ettirdi. Yıldırım'da 6-10 yaş arası çocuklar arasında düzenlenen tekne orucu etkinliğine katılan çocuklar, oruç tutmanın heyecanını yaşadı. Çocukları oruç ibadetine alıştırmak ve Ramazan'ın manevi değerini hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte minikler, öğle namazını müteakip okunan ezanla birlikte tekne oruçlarını açtı. İftarlarını yapan çocuklar daha sonra Yıldırım Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı eğlenceli dolu etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Tekne orucunun kadim bir gelenek olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımıza orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla bu yıl da tekne orucu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızı erken yaşta ibadete alıştırmak çok önemli. Tekne orucu geleneği ile evlatlarımız hem oruca hem de Ramazan'ın manevi iklimine alışmış oluyorlar. Yarım günlük oruçlarını tutan çocuklarımızı kutluyorum. Ramazan'ın feyzi ve bereketi hanelerimizden eksik olmasın" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

