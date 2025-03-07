Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Özel Tekne Orucu İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Özel Tekne Orucu İftarı

Yıldırım Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Tekne Orucu İftarı

Yıldırım Belediyesi, Ramazan'ın manevi coşkusunu çocuklarla paylaşmak amacıyla düzenlediği etkinlikte miniklere tekne orucu iftarı yaşattı. Çocuklar, oruç ibadetine alıştırılmak ve Ramazan'ın anlamını hissetmek için etkinliğe katıldılar.

07.03.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, Ramazan'ın manevi coşkusunu çocuklara yaşatmak için tekne orucu iftarı düzenledi. Oruç tutmanın mutluluğunu yaşayan minikler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan tekne orucu geleneğini bu Ramazan'da miniklere yaşattı. Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde düzenlenen etkinliğe katılan minikler, oruç tutmanın heyecanını yaşadı. Çocukları oruç ibadetine alıştırmak ve Ramazan'ın manevi değerini hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte minikler, öğle namazını müteakip okunan ezanla birlikte tekne oruçlarını açtı.

Oruçlarını açan çocukların heyecanını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu etkinliğini evlatlarımız her Ramazan heyecanla karşılıyor. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımıza orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla bu yıl da Yıldırım Belediyesi Kreşimizdeki evlatlarımızla bir araya gelerek tekne orucu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızı erken yaşta ibadete alıştırmak çok önemli. Tekne orucu geleneği ile evlatlarımız hem oruca hem de Ramazan'ın manevi iklimine alışmış oluyorlar. Yarım günlük oruçlarını tutan çocuklarımızı kutluyorum. Ramazan'ın feyzi ve bereketi hanelerimizden eksik olmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Yıldırım, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Özel Tekne Orucu İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:18:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Özel Tekne Orucu İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.