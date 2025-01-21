Yıldırım Belediyesi'nden Görme Engelli Taraftarlara Özel Maç Deneyimi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Görme Engelli Taraftarlara Özel Maç Deneyimi

Yıldırım Belediyesi\'nden Görme Engelli Taraftarlara Özel Maç Deneyimi

Yıldırım Belediyesi, görme engelli taraftarlar için Bursaspor'un Düzcespor ile oynadığı maçı sesli betimleme ile yaşattı. 25 görme engelli vatandaş, ünlü spiker Sabri Ugan'ın anlatımı ile maçı canlı izleme fırsatı buldu.

21.01.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Yıldırım Belediyesi, 'herkes için futbol' anlayışıyla görme engelli taraftarın Bursaspor maç heyecanını paylaşıyor.

Yıldırım Belediyesi, şehrin marka değeri Bursaspor'un Düzcespor ile oynadığı karşılaşmada anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Yıldırım Belediyesi'nin davetlisi olarak Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi'ne gelen 25 görme engelli vatandaş, maç heyecanını sesli betimlemeyle yaşadı. Özel vatandaşlar, ünlü spiker Sabri Ugan'ın anlatımıyla maçı canlı olarak yaşadı. Berabere kalan maç yeşil beyazlı futbolseverlerden tam not aldı.

"Biz Bursaspor'u Gönül Gözümüzle Görüyoruz"

Bursaspor aşkının engel tanımadığını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizimkisi gözle görünenin ötesinde, gönülden hissedilen bir sevgi. Görme engelli vatandaşlarımızı şehrimizin gururu Bursaspor ile buluşturuyor, onlar için özel spiker anlatımıyla maç heyecanını paylaşıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Görme Engelli Taraftarlara Özel Maç Deneyimi - Son Dakika

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