Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek

Bursa\'nın 17 ilçesinde kadınlara \'Yıldırım\' destek
01.02.2026 13:06  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir yer edinmeleri için 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile girişimci kadınlara kooperatif kurma sürecinde mentorluk desteği sunulacak.

Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almaları için önemli bir iş birliğine imza attı. 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü 2026 Porgramı' kapsamında; Bursa'nın 17 ilçesi ve kırsal mahallelerinde kooperatifleşmek isteyen girişimci kadınlara mentorluk desteği sunulacak.

Yıldırım Belediyesi'nin üreten kadınlara yönelik sağladığı desteklerin yeni adımı olan proje kapsamında; kooperatif kurmak isteyen kadınlara yol haritası çiziliyor, mevcut girişimcilik fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüşüyor, kadın emeği güçlendiriliyor. Alanında uzman eğitmenler ve paydaşların katkılarıyla yürütülen eğitim sürecinde; kadınlara üretimden yönetime, pazarlamadan kurumsallaşmaya kadar geniş bir yelpazade mentörlük desteği sağlanıyor. Yerel kalkınma ve kooperatif kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacak proje, kadın girişimciler için de önemli bir fırsat olacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:09:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.