Yıldırım Belediyesi'nden Kadınlara Sağlık Eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi'nden Kadınlara Sağlık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi\'nden Kadınlara Sağlık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınlar için düzenlediği 10 aylık eğitim programları ve sağlık taramaları ile sağlıkta bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Programlar, uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek seminerlerle destekleniyor.

27.09.2024 12:37  Güncelleme: 12:41
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Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik eğitim çalışmaları ve önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi ve WM Medical Park Hastanesi iş birliğinde ilçedeki kadınlara 'sağlıklı yaşamda bilinçlendirme seminerleri' düzenleniyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda Yıldırım'ın 10 farklı noktasında düzenlenecek 10 aylık programlarda kadın doğum uzmanı, diyetisyen, psikolog, estetisyen ve onkoloji doktorlarından oluşan ekip ilçedeki kadınlar ile bir araya gelerek sağlıkta erken teşhisin önemi ve bilinçlendirme üzerine söyleşi gerçekleştirecek ve kadınlar merak ettikleri soruların yanıtlarını uzmanından öğrenmiş olacak. Barış Manço Kültür Merkezi'nde organize edilen programların ilki Op. Dr. Zeynep Toksoy Karaşin'in anlatımıyla 'Kadın Sağlığında Rutin Kontrollerin Önemi' konulu seminer ile başladı. Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, VM Medicalpark Bursa Hastanesi Başhekimi Muhammed İkbal Bakırcı ve kadınlar katıldı.

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentin ana unsuru insandır. Bu nedenle hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Kadınlara yönelik düzenlediğimiz programlarla birlikte düzenleyeceğimiz 'Sağlıkta Bilinçlendirme Okulu' eğitimleri ile Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise, "Biz inanıyoruz ki kadınlar sağlıklı olursa aile ve toplum da huzurlu olur. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla farkındalık oluşturan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve katkı sunanlara için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Kadınlara Sağlık Eğitimi - Son Dakika

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