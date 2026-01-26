Yıldırım'da tiyatro gösterisi - Son Dakika
Yıldırım'da tiyatro gösterisi

Yıldırım\'da tiyatro gösterisi
26.01.2026 13:38  Güncelleme: 13:41
Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programları ile ilçenin sosyal yaşamına renk katmayı sürdürüyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Başkasının Ölümü' tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Oyun, hırs ve insan duygularını sorgulayan bir hikaye sunarak izleyicilere düşünme fırsatı sağladı.

Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar pek çok etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 'Başkasının Ölümü' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Askerlerini kolaylıkla ölüme gönderen ve düşünmeden başkalarının infaz emrini veren hırslı ve acımasız bir komutanın Azrail'le yüzleşmesini konu edinen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Herkes için kültür sanat

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. 'Başkasının Ölümü' tiyatro oyunu; insani duyguları, hırsı, ölümü ve ölüm karşısındaki çaresizliği anlatan, seyirciyi düşünmeye sevk eden bir oyun oldu. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yerel

Son Dakika Yerel Yıldırım'da tiyatro gösterisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yıldırım'da tiyatro gösterisi - Son Dakika
