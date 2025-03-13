Yıldırım Belediyesi\'nden Kutsal Emanetler Sergisi

Yıldırım Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi, Bursalı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Yıldırım Belediyesi, geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi ziyarete açıldı. Türkiye'nin önde gelen mukaddes emanet koleksiyoncularından Erol Güzel'in özel koleksiyonuna ait eserlerin sergilendiği etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Barış Manço Kültür Merkezi Erguvan Salonu'nda beğeniye sunulan sergi, 20 Mart tarihine kadar 14.00- 22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - BURSA
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