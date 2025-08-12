Yıldırım Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destekli İstihdam Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yıldırım Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destekli İstihdam Modeli

Yıldırım Belediyesi\'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destekli İstihdam Modeli
12.08.2025 15:38  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, 'Destekli İstihdam Modeli' projesi ile eğitim verdikleri 450 özel gereksinimli bireyden 87'sini istihdama kazandırdı. Proje, özel bireylere iş imkanı sağlarken, onların topluma entegrasyonunu da destekliyor.

Yıldırım Belediyesi'nin yerel yönetimler arasında bir ilk olarak hayata geçirdiği 'Destekli İstihdam Modeli' projesi kapsamında eğitim verilen 450 özel gereksinimli bireyden 87'si istihdama kazandırıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan 'Destekli İstihdam Modeli' projesi özel gereksinimli bireylere iş imkanı sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞ-KUR'un desteğiyle, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje iş arayan özel bireylere umut oldu. Proje kapsamında 'kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme', 'sosyal uyum ve iletişim', 'görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama', 'iş yeri kuralları ve işe uyum' konularında eğitim verilen özel gereksinimli bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan ve görevlendirilen 'İş Koçu', istihdam edilen bireylerle birlikte iş yerine giderek onların işe uyumu ve çalışma teknikleri konusunda destek oluyor. 2021yılının Eylül ayında hayata geçirilen proje kapsamında, eğitim verilen 450 kişiden 87'si farklı sektörlerde istihdam edildi.

Destekli İstihdam Projesi kapsamında işe yerleştirdikleri 27 yaşındaki Mert Haklı'yı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sevginin, özverinin, aşamayacağı bir engel yok. Bu farkındalıkla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak, onların topluma entegrasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine, Türkiye'de ilk defa 'Destekli İstihdam Modeli' projesini hayata geçiren yerel yönetim olduk. Proje kapsamında özel kardeşlerimizi yeteneklerine göre farklı sektörlere yerleştirdik. İstihdamını sağladığımız kardeşlerimizden biri de Mert. Bugün onu çalıştığı fabrikada ziyaret ettik. Mert 2021 yılında belediyemizin düzenlediği E-KPSS kursuna katılmıştı. Daha sonra Destekli İstihdam Modeli Programımıza dahil oldu. Aldığı eğitimlerin sonunda da istihdam edildi. İşe başladıktan sonra da Mert'i yalnız bırakamadık. İş koçlarımız, fabrika ortamında Mert'i yakından takip ettiler. Hamdolsun Mert uyum sürecini de tamamladı ve kalıcı şekilde istihdam edildi. İnşallah bundan sonra da daha fazla hemşehrimize destek olacak, daha fazla kardeşimizin istihdamın katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Mert ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destekli İstihdam Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:42:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destekli İstihdam Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.