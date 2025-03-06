Yıldırım Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin Cami Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin Cami Temizlik Çalışmaları

Yıldırım Belediyesi\'nden Ramazan Ayı İçin Cami Temizlik Çalışmaları

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla cami ve çevrelerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesi için kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerin içi ve çevresinde detaylı temizlik, dezenfeksiyon ve düzenleme işlemleri gerçekleştiriyor.

06.03.2025 13:48  Güncelleme: 13:50
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Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi için cami ve çevrelerinin temizliği titizlikle yapılıyor.

Yıldırım Belediyesi, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cami ve çevrelerinin temizliği titizlikle yapılıyor. Belediye ekipleri, cami bahçelerinde bir taraftan genel temizlik yaparken diğer taraftan da çevre düzenlemeleri kapsamında çöp toplama, süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, oturma alanları, şadırvanlar ve abdesthaneler de detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için ilçe genelinde tüm titizlikle çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki ibadethanelerin temizliği konusunda da hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşların Ramazan ayında daha temiz ve düzenli bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerinin önünü açmak amacıyla camilerimizde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin Cami Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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