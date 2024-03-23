Yıldırım Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri

Yıldırım Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri

Yıldırım Belediyesi, 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' sloganıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenliyor. Barış Manço Kültür Merkezi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan ramazan sokağında vatandaşlar birbirinden kıymetli konuklarla buluşuyor.

23.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayını bu yıl da çeşitli kültürel etkinliklerle yaşatıyor. 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' sloganıyla Barış Manço Kültür Merkezi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurduğu ramazan sokağında birbirinden kıymetli konukları vatandaşlarla buluşturuyor.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, yayınladığı videolarla milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 'Dijital Kardeşlik Hareketi' konu başlığı ile dijital mecraları kullanma üzerine çocuklarla sohbet ederken, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda çocuklar Karagöz ile Hacivat Gölge Oyunları etkinliği ile güzel bir akşam geçirdi.

İslam alemi olarak bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Beraberliklerimizin ve muhabbetimizin bereketlenmesi için Ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Ramazan Ayı'nda hemşehrilerimiz için 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' sloganıyla birbirinden güzel programlar hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi düzenlediğimiz Ramazan programlara davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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