Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Büyük Kavşak Çalışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Büyük Kavşak Çalışması Başladı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde Büyük Kavşak Çalışması Başladı

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Olgunlar ve Uzay Caddelerini birleştiren büyük bir kavşak çalışması gerçekleştiriyor. Başkan Palancıoğlu, projenin ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

21.09.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Olgunlar Caddesi ile Uzay Caddesi'ni birleştiren büyük bir kavşak çalışması gerçekleştiriyor.

Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na entegre edecek olan bu kapsamlı kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin tamamlanmasının ardından ulaşımın daha akıcı hale geleceğini ifade etti.

"Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki imar uygulamalarının hız kazanmasıyla birlikte, geniş kapsamlı çalışmalarla bölgenin estetiğini yenilediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi, özellikle geçtiğimiz yıl başladığımız ve bu yıl da devam eden çalışmalarla çok daha farklı bir mahalle konumuna ulaşacak inşallah. Bunun sebebi de yapmış olduğumuz imar uygulamalarıdır. Mahkemelerin birçoğu sonuçlandı ve 18 uygulamalarımızın çoğu tamamlandı. Açılamayan yolları açıyor, gecekondu yapıları kaldırıyor ve yapılamayan parkları yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde geniş kapsamlı çalışmalarımız başlamış oldu. Özellikle öncelikle altyapılar tamamlanıyor, akabinde peyzaj düzenlemesi, kaldırımlar ve yollar yapılıyor. Şu anda Olgunlar Caddesi ile Uzay Caddesi'nin kesişimindeyiz. Burada çok büyük bir kavşak çalışması gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada hem kavşak hem yollar düzenlenmiş oluyor. Özellikle Mustafa Şimşek Caddesi ve Sivas Caddesi aksı olarak Olgunlar Caddesi'nin Hulusi Akar Bulvarı'na bağlanması, ulaşımı rahatlatacak önemli bir aks çalışması olarak tamamlanacak inşallah. Burada, Hulusi Akar Bulvarı ile Mustafa Şimşek Caddesi arasında kalan ara kılçık hatları da iyileştiriyoruz. Yeni genişlettiğimiz yollar var. Kaldırımlar yapıyoruz ve yeni parklar yapacağız. Dolayısıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi çok çok daha güzelleşmiş olacak. Özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tertemiz, çok güzel bir iş çıkarttılar. İnşallah buradaki vatandaşlarımız oldukça rahatlayacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Büyük Kavşak Çalışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Büyük Kavşak Çalışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement