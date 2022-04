Yıldırım'da Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği, Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç ile 'Can Veren Pervaneler' konferansı büyük ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesi tarafından Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde organize edilen programda yazar Hayati İnanç, 'Can Veren Pervaneler' adlı söyleşisiyle Yıldırımlılarla buluştu. Mizahi anlatımı ile güldürürken düşündüren, keyifli sohbeti ile gönüllere dokunan Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç, dilimiz ve divan edebiyatının güzelliklerini ilçe sakinleriyle paylaştı. Salonu hıncahınç dolduran kalabalığa hitap eden İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak yaşama dair önemli nasihatlerde bulundu. Anne ve babaların çocuklarını iyi yetiştirmeleri gerektiğini aktaran İnanç, iyi bir gelecek için iyi nesillerin yetişmesi gerektiğini söyledi. Türk Divan edebiyatı başta olmak üzere birçok edebiyat türünden söz eden İnanç, verdiği örneklerle geçmiş ile günümüz arasında kıyaslamalarda bulundu. Türk edebiyatının seçkin şiirleri ve kıssadan hisse hikayeler eşliğinde bir saati aşkın süren konuşma bütün izleyenleri mest etti.

"Şehri imar ederken nesli de ihya etmeye gayret ediyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak bizler belediyecilik hizmetini sadece yol, kaldırım, park, bahçe, bina yapmak olarak değil; kültürel mirasımızı, medeniyet havzamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak; kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gönülleri imar etmek; bu ülkenin değerlerini ilçemizle buluşturarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek; zamanın idrakinde ve kendisini tanımlayabilen, çağın hastalıklarına yenilmeyen, dünyayı algılayabilen medeniyetin değerlerine vakıf bir nesil yetiştirmek olarak görüyoruz. Şehirleri imar ederken nesilleri de ihya etmeye gayret ediyoruz. Yıldırım ilçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İlçemizi her alanda başarılı kılmak için gayret içerisindeyiz" dedi. Öte yandan o eski Ramazanların manevi havasını, güzelliklerini Yıldırım'da yaşatmak için de gayret ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimiz için çok güzel programlar hazırladık.

Bir ay boyunca söyleşiler, konserler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimize dokunacağız. Çok değerli Hayati İnanç hocamıza anlattıkları ile gönüllerimize dokunduğu ve hepimize unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsan sevdiği kadar değer alır"

Söyleşisinde insanın manevi gelişim yolculuğunda dikkat etmesi gerekenlere değinen Yazar İnanç, tıpkı mide gibi aklın ve kalbin de doyurulması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi: "İnsanın kafası da gıda ister: Bilgi. Kalbi de gıda ister: Feyz. İkisi ayrıdır. Hepsi birden doyurulursa insan, insandır. Ne kadar değerlisin? Sevdiğin kadar değerlisin. Neyi sevdiğine dikkat et. Dünya beş para etmiyor. Onu seven, onun gibi değersizleşir. Geçici, yalancı, vefasız olduğu için sevmeyeceğiz ama dünya hayatı, bizim sonsuz saadeti kazanabilmek için tek fırsatımız. Yani ticaret yeri. Kazanç yeri. Çalış, gayret et, topla, devşir ama gönlünü verme." Katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İnanç, sevenleriyle kendisini buluşturan Yıldırım Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA