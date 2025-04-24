Yıldırım\'da Her Mahalleye Afet Konteyneri Yerleştirilecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde afetlere hazırlık çerçevesinde her mahalleye afet konteynerleri yerleştirileceğini duyurdu.

Yıldırım Belediyesi, kentin afetlere karşı hazırlık seviyesini ve müdahale kapasitesini güçlendirme vizyonu doğrultusunda stratejik bir adım attı. Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda kabul edilen karar kapsamında ilçe sınırları içerisinde inşa edilecek yeni yapılarda "Afet ve Acil Durum Konteyneri" bulundurulması zorunlu hale getirildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlara karşı toplumsal hazırlık düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, yerel müdahale kabiliyetinin artırılması ve afet sonrası süreçlerde vatandaşların temel ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

55 kalem malzeme yer alacak

Konteynerlerin içerisinde soğuk iklim çadırı, jeneratör, battaniye, hasta transfer sandalyesi, ilk yardım seti, projektör ve afet ve acil durumlarda kullanılabilecek yaklaşık 55 kalem ekipman ve malzeme bulunacak. Afet ve acil durum konteynerlerinin muhtemel bir afet durumunda vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kritik malzemelere süratle erişimin temin edilmesi açısından hayati bir unsur olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Afetler, şehrimizin ve ülkemizin her zaman hazırlıklı olması gerektiği çok önemli durumlardır. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak için merkezi idare ve yerel yönetimlerin yanı sıra hemşehrilerimizin de bir farkındalık sahibi olmaları gerekiyor. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. İşte bu minvalde aldığımız karar kapsamında Yıldırım'da inşa edilecek 50 bağımsız bölüm ve üzeri tüm yeni yapı projelerinde, ruhsat aşamasında Afet ve Acil Durum Konteyneri planlaması yapılacak. Yıldırım Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı, kentsel dayanıklılığımızı artırmayı ve afetlere karşı proaktif önlemler almayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu önemli karar, ilçemizin afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı hale gelmesine önemli katkılar sunacak" dedi. - BURSA