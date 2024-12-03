Yıldırım'da Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yıldırım'da Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı

Yıldırım\'da Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı

Yıldırım Belediyesi, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Şehir ve İdrak Söyleşileri' programıyla kentin kültürel hayatına katkı sağlıyor. İlk konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, 'Biyografinin Şehre Katkısı' üzerine konuştu.

03.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Yıldırım Belediyesi,kentin yeni kültür ve sanat merkezi olan alev alatlı şehir düşünce ve sanat merkezinde alanında uzman isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Bursa'nın yeni kültür ve sanat mekanı olarak işlevlendirerek kente kazandırdığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde 'Şehir ve İdrak Söyleşileri' programları Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar'ın "Biyografinin Şehre Katkısı" başlıklı anlatımıyla başladı.

Yıldırım Belediyesi, kentin yeni kültür ve sanat mekanı olarak kente kazandırdığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde 'Şehir ve İdrak Söyleşileri'ninstartını verdi. Programın ilk konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, "Biyografinin Şehre Katkısı" üzerine konuştu. Bursalı vatandaşların güncel meseleleri Türkiye'nin önde gelen isimlerinden dinleme imkanı bulduğu, toplamda 10 hafta sürecekprogram serisine düzenli katılım sağlayan katılımcılara program sonunda sertifika verilecek. 'Şehir ve İdrak Söyleşileri'nin ikinci programı önümüzdeki hafta Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin "Şehir ve Mimari" konulu anlatımıyla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika

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