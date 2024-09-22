Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi\'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, 14 Ekim'den itibaren 17 farklı dalda ücretsiz kurslar sunmaya başlıyor. 7-29 yaş arası gençler, uzman eğitmenlerden eğitim alacak ve sertifika kazanma fırsatı bulacak.

22.09.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. 17 farklı dalda eğitimlerin verileceği kurslar 14 Ekim'de start veriyor.

Gençlerin topluma kazandırılması kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde yer alması adına çalışmalar yürütülen Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde kurs kayıtları başladı. Akıl ve zeka oyunlarından el sanatlarına, İngilizceden gitara, satrançtan saza, diksiyondan dramaya, basketboldan halk oyunlarına 17 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği merkezde 7-29 yaş grubundaki çocuklar ve gençler hem yeni beceriler kazanacak hem de sosyalleşecek. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden ücretsiz yararlanacak katılımcılar, her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kişisel gelişim ve hobi kurslarına katılarak, yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarının üzerine eğilme fırsatı bulacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika alacağı kurslar kontenjan ile sınırlı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nin gençler ile çocukların kişisel gelişiminin yanı sıra onların okul hayatlarındaki başarılarının artmasına da önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Okul dışı öğrenme ortamlarıyla da Yıldırım'da öncelikli hizmet grupları içerisinde yer alan çocuk ve gençlerin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın gerçek sahibi olarak gördüğümüz evlatlarımızın, donanımlı milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi, için onlara yönelik kültür sanat faaliyetleri spor aktiviteleri düzenliyoruz. Tesisimizde bu yaz döneminde 5 bine yakın gencimizi kültür ve sanat eğitimleriyle buluşturduk. Kursiyerlerimiz burada ilgi ve yeteneklerine göre teorik ve uygulamalı eğitimler alıyorlar.17 farklı atölye ileçocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Başvuruların devam ettiği kurslarımıza tüm Yıldırımlı çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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