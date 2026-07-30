Yıldırımlı kadınlar, mavi turla buluşuyor

Yıldırım Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınlara özel olarak düzenlediği ücretsiz Mavi Tur seferleri, neşeli görüntülerle başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyan fiziki yatırımlarını sosyal belediyecilik projeleriyle de desteklemeyi sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalara yenisini ekleyen Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınlar için Mavi Tur programını hayata geçirdi. Mudanya'dan başlayan Mavi Tur seferleri; Fıstıklı, Armutlu ve Tirilye'yi kapsayan bir rotada gerçekleşiyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılan Yıldırımlı kadınlar, hem eğlence dolu bir gün geçiriyor hem de doğanın eşsiz güzelliklerini şahit oluyor. İlçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde etaplar halinde planlanan Mavi Tur programı, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara özel olarak düzenlediği Mavi Tur seferlerinin ilk konukları; Baruthane, Mehmetakif Ersoy, Sinandede, Yediselviler, Sıracevizler, Yeşilyayla, Maltepe ve Zümrütevler mahallelerinde yaşayan kadınlar oldu. Etkinliğe katılan yüzlerce kadın, gün boyu süren deniz turuyla doğanın güzelliklerini keşfederken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadı. Mavi Tur seferleriyle günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşan kadınlar, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe halkının yaşam kalitesini artıracak çalışmaları fiziki yatırımlarla sınırlı tutmadıklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ı sadece yolları, parkları ve binalarıyla değil; sosyal yaşamıyla da güçlü bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Yıldırım'da kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılmalarını önemsiyoruz. Mavi Tur programıyla ilçemizdeki kadınların günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar ise projeden dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.