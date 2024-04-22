Yıldırımlı Minikler 23 Nisan\'da Başkanlık Koltuğuna Oturdu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna Yıldırımlı minikler oturdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, kısa sürede olsa Yıldırım Belediye Başkanlığı koltuğunu emanet alan çocuklar, istek ve temennilerini Başkan Oktay Yılmaz'a ilettiler.Temsili Belediye Başkanlığı makamına oturan miniklerin, koltuğa oturur oturmaz ilk icraatları, ilçedeki yeşil alanların ve oyun alanlarının genişletilmesi yönünde verdikleri talimat oldu. Ziyaretin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verirken hatıra fotoğrafı çektirdi.Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Yıldırımlı miniklerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacaklar. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi

Neşeli Yıldırım vurgusu

Yıldırımlı çocukları başkanlık makamında misafir ederek geleceğe ilişkin fikirlerini aldıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız ve geleceğimiz için Neşeli Yıldırım'ı kurmak adına elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlatlarımız için dopdolu bir program hazırladık. Bayrak Alanı'nda düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm çocukları bekliyorum" dedi. - BURSA