Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız'dan Mezhep Ayrımı Olmadan Zulme Karşı Tavır Çağrısı

31.03.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, zulme karşı herkesi mezhep ayrımı yapmadan birleşmeye çağırdı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, "İsrail ve Amerika'nın yapmış oldukları zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, Elazığ'da Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Yıldız, esnaf ve vatandaşlarla da birebir görüşmeler yaptı.

Karakoçan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yıldız, Ortadoğu'daki savaş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, şunları söyledi:

"İster sosyal medyada, ister kendi vakıf ve çevrelerinde mezhep taassubunu Şia ve Sünni ayrımını gündeme getirmek suretiyle bu ateşe benzin dökmeye çalışanlara karşı sözümüz çok açık ve nettir; Genel başkanımızın ifadesiyle biz İrancı değiliz ama bu kavgada İran'ın tarafındayız. ve bizim için bugün gündeme gelen mesele ve bu, Şiilik ve Sünniliğini ayrımı üzerinden vurulmaya çalışan darbeler, çıkartılmaya çalışan kavgalar bugünün meselesi değildir. Bugün hiçbir şekilde gündeme getirilecek mesele değildir. Hiç kimse ihlas etmediği zalime karşı tavır almak ve zalim İsrail'in, Amerika'nın ve işbirlikçisi olan yerel yönetimlerin, bölgesel prensliklerin yapmış olduğu zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 01:32:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.