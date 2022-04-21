Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi - Son Dakika
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Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi

21.04.2022 17:24
Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan 1'inci etabının ardından 2'nci etap projesine de son şekli verildi.

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan 1'inci etabının ardından 2'nci etap projesine de son şekli verildi.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli mimar ve mühendisler tarafından tasarlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2'nci Etap Projesi ihale sürecine hazırlanıyor. Bin kişilik amfi tiyatro - açık hava sahnesi, Yıldıztepe Gençlik Merkezi, kulisler, sergi ve çalışma alanları, seyir ve reekreasyon bölümleri ile açık otoparkın bulunacağı Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2'nci Etap Projesi'nin son hali, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a tanıtıldı.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,"Tamamen engelsiz, gençlerin sosyalleşebileceği, her yaştan insanın vaktini dolu dolu geçireceği bir kültür merkezini Mudanyamıza kazandırıyoruz. Mudanya ve Bursa'nın yeni kültür sanat merkezi Yıldıztepe olacak. Bursa, herkesin mutlu olacağı bir yaşam alanına kavuşuyor" diye konuştu. - BURSA

Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi
Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi
Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi
Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi

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Sosyal Yaşam Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi, Mudanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi - Son Dakika


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