Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İHA'ya 6 ödül birden - Son Dakika
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Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İHA'ya 6 ödül birden

08.03.2022 00:57
Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İHA'ya 6 ödül birden

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD)tarafından 37 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışması sonuçlandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD)tarafından 37 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışması sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri 6 ödül birden aldı.

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2022 yılının kazananları açıklandı. 37 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesi ile Türkiye'nin en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İHA en fazla ödül alan kurum oldu.

2021 yılında yaşanan deprem, sel, yangın, müsilaj olaylarına damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi.

İHA'nın tecrübeli foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu'nun fotoğraflarına Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı kategorisinde birincilik ve Spor Toto Özel Ödülü verildi. Yılın Spor Fotoğrafı kategorisinde üçüncülük ödülünü de Erzurum'da çekilen buz tırmanışı fotoğrafı ile İHA foto muhabiri Özge Bozo aldı.

İHA foto muhabirlerinden İsmail Coşkun'un Marmaris'te çektiği "Yangından Kaçış" isimli fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı kategorisinde ikincilik ödülünü alırken, Erzurum'da kar ve tipi altında köyde yaşayan çocuklara yardım götüren hayırseverlerin fotoğrafı ile İHA foto muhabiri Sefa Tetik Günlük Yaşam Kategorisi'nde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Türkiye ve dünyada önemli görüntülere imza atan İHA'nın tecrübeli dron pilotu Ahmet Faruk Sarıkoç'un yangın bölgesinde çektiği fotoğraf ise AB Özel Ödülü'nü aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İHA'ya 6 ödül birden - Son Dakika


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