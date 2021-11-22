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Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler - Son Dakika

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler

22.11.2021 14:29

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 800 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Celal Şükrü Sayınsoy ilk ve Ortaokulu 9 yıl aradan sonra yeniden tam gün eğitime geçti Okulun tam gün eğitime geçmesi hem velileri hem de öğrencileri sevindirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde...

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 800 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Celal Şükrü Sayınsoy ilk ve Ortaokulu 9 yıl aradan sonra yeniden tam gün eğitime geçti

Okulun tam gün eğitime geçmesi hem velileri hem de öğrencileri sevindirdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 9 yıldır sabahçı ve öğlenci olarak eğitim öğretim gören Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri 7 günlük ara tatilin ardından ilk ders gününde tam gün eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadı. Ortaokul öğrencileri Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına taşınırken, ilkokul öğrencileri de kendi binalarında kalarak eğitim öğretime devam edecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7 günlük ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Uzun zamandır ikili öğretimin verildiği Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Ortaokulu yeni dönemde tam gün eğitim öğretime başlarken yeni binasına taşınan ortaokulu ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş okulda incelemelerde bulundu.

Alaşehir'de 9 yıldır sabahçı ve öğlenci olarak eğitim öğretim veren Celal Şükrü Sayınsoy İlkokul ve Ortaokul öğrencileri bugünden itibaren tam gün eğitime başladı. Okulun ortaokul öğrencileri, boş durumda bulunan Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına taşınarak, tam gün eğitime başladı. İlkokul öğrencileri de kendi binalarında tam gün eğitime başlamış oldu. Eylül ayından bu yana boş durumda olan Selahattin- Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binası, badana, bina ve çevre temizliği yapılarak eğitime hazırlandı. Eğitim malzemeleri masa, sıra, öğretmenler odası, fotokopi makinesi, bilgisayarlar, yazıcılar gibi tüm donatım malzemeleri bakanlık tarafından sıfır malzeme olarak gönderildi.

Yaklaşık 400 ortaokul öğrencisinin yeni binaya taşınmasıyla hem Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu hem de Ortaokulu öğrencileri olmak üzere toplam 800 öğrenci tam gün eğitime geçmiş oldu. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Geçici olarak eğitim gören Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kendi binalarına taşınması sonucu eylül ayında boşaltılan ve ihtiyaç fazlası olan Selahattin - Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına ikili eğitim gören Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencilerimizi taşıyarak, tam gün eğitime geçtik. Bakanlığımız tüm Türkiye'de normal eğitime dönebilmek için her gün yeni bir yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Bizde bu çalışmalar kapsamında tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek için çalışıyoruz. Okul binamızı yardımsever bir işadamı tarafından tamamen badana yaptırttık. Masa, sıra, öğretmenler odası, fotokopi makinesi, bilgisayarlar, yazıcılar gibi tüm donatım malzemeleri bakanlığımız tarafından sıfır malzeme olarak gönderildi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim yapabilmeleri için her türlü çalışmayı yaparak, eğitim, öğretime hazırladık. 24 derslikli ve yaklaşık 30 öğretmenimiz, 400 öğrencimiz yeni binalarında normal eğitime başlayacaklar. Yaklaşık 400 ilkokul öğrencimiz de kendi okulları olan Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda tam gün eğitime geçti. Böylece sabahçı öğrencilerimiz sabah erken kalkmaktan, öğlenci öğrencilerimiz de akşam evlerine geç dönmekten kurtulacaklar. Hedefimiz tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek olacak." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Okulun tam gün eğitime hazırlanmasında büyük çaba harcayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş, Okul Müdürümüz İsmail Ekici olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bugünden itibaren tam gün eğitime geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Öğrenci velileri de çocuklarının artık sabah erken kalkıp akşam geç saatlerde okuldan çıkmayacakları için mutlu olduklarını belirtirken öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi.

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler
Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler
Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler
Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler - Son Dakika


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