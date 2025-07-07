Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 42 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, devam eden ve planlanan projeler ile vatandaşlardan gelen talepler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ağaçlıboyno Mahallesi Muhtarı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 42 mahalle muhtarıyla buluştu. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yürütülen belediye projeleri ele alındı. Toplantıya katılan mahalle muhtarları, temsil ettikleri bölgelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Başkan Yılmaz'a iletti.

"Çözüm odaklı anlayışla hareket ediyoruz"

Göreve geldikleri günden beri mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, bu tür buluşmaların, yerel yönetim anlayışının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Muhtarlarımız mahallelerin nabzını en iyi tutan, halkımızla birebir temas halinde olan isimler. Bizler de bu temaslardan faydalanarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu toplantılar, sorunları yerinde tespit etme ve hızlıca çözüm üretme konusunda çok kıymetli" dedi.

"Mutlu bir Şehitkamil için çalışıyoruz"

Mutlu bir Şehitkamil inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'imizi belediye binasından değil, halkımızla birlikte sokaktan yönetiyoruz. Halkımızın ve muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Birlikte yönetiyor, birlikte üretiyoruz. Amacımız her mahallemizi daha yaşanabilir, daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak. Bugün burada olduğu gibi, her zaman sahadayız, halkımızın ve temsilcilerinin yanındayız. Var gücümüzle mutlu bir Şehitkamil için çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca belediyenin devam eden projeleri hakkında muhtarlara bilgi verildi. Başkan Yılmaz, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri de dinleyerek, bazı projeler üzerinde birlikte değerlendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP