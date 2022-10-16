Yılmaz ailesinin acı günü - Son Dakika
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Yılmaz ailesinin acı günü

16.10.2022 11:49
Yılmaz ailesinin acı günü

Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan öğrenci ve ailelere katkılarıyla bilinen Şahin Yılmaz, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, Karaman Yeni Cami'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Hamitler Asri mezarlığına defnedilecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Şahin Yılmaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz ailesinin acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz ailesinin acı günü - Son Dakika
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