Yılmaz ailesinin acı günü
16.10.2022 11:49
Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eğitimden sağlığa, istihdamdan öğrenci ve ailelere katkılarıyla bilinen Şahin Yılmaz, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, Karaman Yeni Cami'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Hamitler Asri mezarlığına defnedilecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Şahin Yılmaz, Yerel, Son Dakika
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