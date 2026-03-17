Yılmaz, amatör sporcularla iftar sofrasında buluştu

17.03.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen iftar programına katılarak sporcular, antrenörler ve aileleriyle aynı sofrada buluştu. Yılmaz, spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizdi.

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programına ASKF Başkanı Ömer Alper Köroğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, spor kulüpleri temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve ailesi katıldı.

Başkan Yılmaz, Köroğlu ile birlikte masaları tek tek dolaşarak sporcular ve aileleriyle sohbet etti. Gençlerle yakından ilgilenen Yılmaz, onların talep ve beklentilerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Sporun bireysel ve toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çeken Yılmaz, "Spor sadece fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda disiplin, azim ve kardeşlik demektir. Bizler de bu bilinçle göreve geldiğimiz ilk andan itibaren spora ve sporcuya yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürdük" dedi.

"Gençlerimizin sporla iç içe büyümesini istiyoruz"

Şehitkamil'de gençlerin sporla daha fazla buluşması adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, spor tesislerinin artırılması, mevcut alanların modernize edilmesi ve amatör kulüplere verilen desteklerin genişletilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Yılmaz, "Her bir gencimizin sporla iç içe büyümesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sporla büyüyen nesiller, geleceğe daha güçlü ve daha sağlıklı adımlar atar" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızdayız"

Amatör spor kulüplerinin büyük fedakarlıklarla ayakta durduğunu dile getiren Yılmaz, kulüp yöneticilerine ve antrenörlere de teşekkür ederek, "Sizler gençlerimizin hayatına dokunan, onların yolunu aydınlatan çok kıymetli insanlarsınız. Biz de yerel yönetim olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ramazan ayının manevi iklimine de değinen Yılmaz, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek bizim en büyük zenginliğimiz. Bu güzel atmosferi bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Başkan Yılmaz, "Şimdiden tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemize, milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İftar programı, yapılan duaların ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:30:58. #.0.4#
