Yılmaz, Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz, Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Yılmaz, Bağbaşı Mahallesi\'nde vatandaşlarla bir araya geldi
30.07.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Planlanan projeleri anlatan Yılmaz talepleri dinleyerek, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Yılmaz, "Hiçbir mahallemizi hizmetten mahrum bırakmayacağız. Her mahallemizde ihtiyaçlara dönük projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye birim amirleri ile Bağbaşı Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Mahalle halkının büyük ilgisiyle karşılanan Yılmaz, tüm yaş gruplarını doğrudan etkileyen projelerini de paylaştı.

Başkan Yılmaz, anında talimat verdi

Bağbaşı Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen buluşmada Yılmaz, mahalle sakinlerine sözü vererek, sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, devam eden çalışmaları anlattığı buluşmada eksiklerin ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti için ekiplere talimat verdi. Sorunları yerinde tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, "Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. İnşallah Bağbaşı'nda da kronik hale gelen sorunları kısa süre içerisinde çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Bağbaşı'nda sorunlar tarih olacak"

Yılmaz, Bağbaşı'nda sosyal alanları artıracaklarının sözünü vererek, "Kırsal mahallelerimiz bizim için çok ayrıcalık ve öncelikli bir konu. Şu an tüm mahallelerimizde ekiplerimiz büyük bir özverili ile temizlikten asfalta, arazi yollarından sosyal alanlara birçok alanda çalışıyor. Bu tür ziyaretlerle ihtiyaçları yerinde tespit ederek, halkımızın sosyal ve ekonomik yaşamına kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İnşallah Bağbaşı'nda da yollardan sosyal alanlara tüm mahalle sakinlerimizi doğrudan etkileyen projelerimizi kısa sürede hayata geçirerek, tüm sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Başkan Yılmaz'a teşekkür"

Ziyaret sırasında çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Yılmaz, onlarla sohbet ederek, beklentileri ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinleri Yılmaz'ın alışılmışın dışında bir Başkan olduğunu ifade ederek, her fırsatta sahada olup, halkın arasında bulunmasından duydukları memnuniyeti "Başkanımızın yanımızda olduğunu hissetmek bizler için çok değerli. Mahallemize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz, Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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