Güzin Büyükerşen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayatını kaybeden kardeşi Güzin Büyükerşen, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

78 yaşında hayatını kaybeden Güzin Büyükerşen için Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen, bazı belediye başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzin Büyükerşen'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Esentepe Mezarlığı'nda götürüldü.