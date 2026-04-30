Yılmaz\'dan 1 Mayıs mesajı

30.04.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin, alın terinin ve üretimin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğuna dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1 Mayıs'ın, sadece bir bayram değil, aynı zamanda emeğin değerinin hatırlandığı, dayanışmanın güçlendiği ve birlik ruhunun pekiştiği anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Alın teriyle hayatı omuzlayan, emeğiyle geleceği inşa eden tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün sahip olduğumuz her hizmette, her projede ve her başarıda işçilerimizin katkısı, emeği ve fedakarlığı vardır. Şehrimizin gelişiminde, ilçemizin büyümesinde gece gündüz demeden çalışan tüm emekçi kardeşlerimiz, toplumumuzun en kıymetli yapı taşlarıdır. Onların gayreti olmadan kalkınmadan, ilerlemeden ve refahtan söz etmek mümkün değildir. Bizler Şehitkamil Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 'makamda değil sahada' anlayışıyla hareket ediyor, emekçilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek, çalışma hayatını daha adil ve güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreten, çalışan, alın teri döken her vatandaşımızın yanında olmayı bir sorumluluk değil, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir toplumun ancak emeğe verilen değerle mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu doğrultuda hem belediye bünyemizde çalışan personelimizin haklarını korumaya hem de ilçemizde yaşayan tüm emekçilerimizin sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştirmeye yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Unutulmamalıdır ki güçlü bir toplum, ancak emeğe verilen değerle mümkündür. Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuz, birbirimize sahip çıktığımız sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 1 Mayıs, bu birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin kalkınması, şehrimizin gelişmesi ve geleceğimizin daha aydınlık olması için emek veren tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, başta Şehitkamil'de görev yapan emekçilerimiz olmak üzere tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Sağlık, huzur ve bereket dolu bir çalışma hayatı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

