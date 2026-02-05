Yılmaz'dan 6 Şubat mesajı - Son Dakika
05.02.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, "Acısı hala taze, hala yüreğimizde. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin başta Gaziantep olmak üzere 11 ili derinden etkilediğini hatırlatan Başkan Yılmaz, aradan geçen zamana rağmen kaybedilen canların acısının ilk günkü gibi hissedildiğini ifade etti. 6 Şubat'ın yalnızca bir tarih değil, milletin hafızasında derin izler bırakan bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Yılmaz, yaşanan felaketin birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu da en güçlü şekilde ortaya çıkardığını belirtti.

Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat 2023 Tarifi mümkün olmayan bir acıyı hep birlikte yaşadık. Binlerce canımızı toprağa verdik, yuvalarımız yıkıldı, hayallerimiz yarım kaldı. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen o günün acısı hala taze, hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz her bir vatandaşımızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın."

Depreme karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına da dikkat çeken Yılmaz, kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Şehitkamil'de afetlere dirençli bir şehir hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, "6 Şubat bize çok acı bir ders verdi. Bu dersi unutmadan, daha güvenli şehirler inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.Bu büyük felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Acımız ortak, sorumluluğumuz büyük. Unutmadık, unutturmayacağız. 6 Şubat'ta kaybettiklerimizi dualarla anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

