Başkan Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Yılmaz\'dan Babalar Günü mesajı
20.06.2026 16:05  Güncelleme: 16:07
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuklarının yarınları için emek veren babaların toplumun ve geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Yılmaz, mesajında, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, sevgileriyle yolumuzu aydınlatan, fedakarlıklarıyla ailelerini ayakta tutan babalarımız; toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunun en güçlü yapı taşlarından biridir. Evlatları için gece gündüz demeden çalışan, onların geleceği için her türlü zorluğa göğüs geren babalarımız; sabrın, emeğin, sorumluluğun ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcileridir. Bir çocuğun hayatındaki ilk kahraman, ilk rehber ve en büyük güven kaynağı olan babalarımız, sadece ailelerine değil, aynı zamanda topluma da yön veren önemli değerlerimizdir. Bugün bizlere düşen en büyük görev; hayatımız boyunca yanımızda olan, emeğini ve sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen babalarımızın kıymetini bilmektir. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, evlatları için fedakarca mücadele eden tüm babalarımıza minnettarız. Bu vesileyle; başta babam merhum Ahmet Yılmaz ve şehit babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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