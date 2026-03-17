Yılmaz\'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin önemine dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin önemine dikkat çekti. Çanakkale'nin bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu büyük zaferin mimarlarından Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Başkan Yılmaz mesajında, Çanakkale ruhunun, milletin birlik ve beraberlik duygusunu her daim canlı tuttuğunu belirterek, bu ruhun Kurtuluş Savaşı'na ilham kaynağı olduğunu da dile getirdi. Yılmaz, "18 Mart 1915, aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği bir dönüm noktasıdır. Çanakkale'de yazılan destan, sadece askeri bir başarı değil; inancın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir, Çanakkale'de yakılan bağımsızlık meşalesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm yurda yayılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır. Bu yönüyle Çanakkale, sadece geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır" dedi.

Genç nesillere düşen sorumluluğa da dikkat çeken Yılmaz, "Bizlere düşen en büyük görev; ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı aynı inanç ve kararlılıkla korumak, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 13:49:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.