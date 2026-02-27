Yılmaz\'dan çocuklara moral ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla birebir temasını sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde ziyaretlerine devam eden Başkan Yılmaz, son olarak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle evlerinde tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler vererek moral oldu. Ailelerle de sohbet eden Yılmaz, çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Ziyaretler sırasında samimi görüntüler oluşurken, aileler Başkan Yılmaz'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Her zaman yanlarındayız"

Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, özellikle sağlık sorunları yaşayan çocukların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Zor süreçlerden geçen ailelerin yalnız olmadığını belirten Yılmaz, "Çocuklarımız bizim en kıymetli emanetlerimiz. Onların yüzünde bir tebessüm görebilmek, ailelerimizin bir an olsun yalnız olmadığını hissettirebilmek bizim için çok değerli. Şehitkamil Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Projeler artarak devam edecek

Ziyaretler sırasında belediyenin sosyal destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik projelerin artarak süreceğini ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, sadece altyapı ve fiziki yatırımlar değil, insan odaklı çalışmaların da öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Aileler ise yapılan ziyaretin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP