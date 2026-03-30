Yılmaz'dan kadın ve çocuklara anlamlı ziyaret

30.03.2026 16:31  Güncelleme: 16:33
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisi'nde eğitim gören kadın ve çocukları ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

kursiyerlerle yakından ilgilenen Yılmaz, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceleyerek yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tesiste verilen eğitimlerin hem kadınların sosyal hayata katılımını artırdığını hem de ekonomik anlamda güçlenmelerine katkı sağladığını belirten Yılmaz, "Kadınlarımızın üretmesi, öğrenmesi ve kendilerini geliştirmesi bizim için son derece kıymetli. Burada ortaya konulan her ürün, aslında büyük bir emeğin ve azmin göstergesi" dedi.

"Üretimin ve emeğin her zaman yanındayız"

Kadın kursiyerlerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Yılmaz, belediye olarak her zaman üretimin ve emeğin yanında olduklarını vurgulayarak, "Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif rol alabilmesi için projeler üretmeye, destek olmaya devam edeceğiz. Bu merkezler sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte üretmenin adresidir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Ziyaret kapsamında çocuklarla da bir araya gelen Yılmaz, onların eğitim süreçleriyle yakından ilgilenerek çeşitli etkinliklere katıldı. Çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine umut verdiğini dile getiren Yılmaz, geleceğin teminatı olan çocuklar için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Projeler aratarak devam edecek

Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisi'nde verilen eğitimlerin her geçen gün daha fazla vatandaşın hayatına dokunduğunu belirten Yılmaz, bu tür sosyal projelerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Kadınların üretime katıldığı, çocukların güvenli ve verimli ortamlarda eğitim aldığı bu merkezlerin Şehitkamil'in sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:47
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
