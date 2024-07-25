Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Geniş Çaplı Gıda Desteği Programını Başlattı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Geniş Çaplı Gıda Desteği Programını Başlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir\'de Geniş Çaplı Gıda Desteği Programını Başlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de ikamet eden herkesin yararlanacağı geniş çaplı bir gıda desteği programının başlangıcına katılarak, vatandaşın sorunlarıyla birebir ilgilendi. Başkan Yılmaz, ekonomik krizin etkileriyle mücadele eden vatandaşlara yönelik yapılan bu destek programının ayrım gözetmeksizin her haneye ulaştırılacağını vurguladı. Gıda paketleri, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya devam edecek.

25.07.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de ikamet eden herkesin yararlanacağı geniş çaplı bir gıda desteği programının başlangıcına katılarak, vatandaşın sorunlarıyla birebir ilgilendi. Başkan Yılmaz, ekonomik krizin etkileriyle mücadele eden vatandaşlara yönelik yapılan bu destek programının ayrım gözetmeksizin her haneye ulaştırılacağını vurguladı.

Ekonomik krizin ülkede oluşturduğu derin etkiler ve kişilerin alım gücünde yaşanan ciddi azalmalar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı harekete geçirdi. Başkan Yılmaz, Kuzeyşehir'den başlamak üzere ilçe genelinde büyük bir destek seferberliği başlatarak, sosyal yardım programını devreye soktu. Bu kapsamda, bireylerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda paketleri hazırlandı ve dağıtımına başlandı.

"Destek, artarak devam edecek"

Gıda paketi dağıtımı, sabahın erken saatlerinde, saat 06.00'da başladı ve Başkan Umut Yılmaz'ın katılımıyla hız kazandı. Başkan Yılmaz, Kuzeyşehir sakinleriyle sohbet etti, onların dertlerini ve sorunlarını dinledi. Bu kişisel temas, Başkan Yılmaz'ın halka ne kadar yakın olduğunu ve onların problemlerine duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yılmaz, dağıtım sırasında yaptığı açıklamalarda, Kuzeyşehir'in tamamına gıda paketlerinin ulaştırılacağını ve verilen desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

"İlçe genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak"

Başkan Yılmaz, ekonomik krizin toplumun her kesiminde oluşturduğu zorluklara dikkat çekerek, Şehitkamil Belediyesi olarak bu zorlu dönemde vatandaşlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Ekonomik kriz, hepimizi derinden etkiliyor. Bu zorlu dönemde, belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermek için buradayız. Kuzeyşehir'den başladığımız bu seferberlik, ilçe genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak. Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi aileleri destekleyeceğiz" dedi.

"Dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüz"

Başkan Yılmaz, dağıtımın ardından yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüz. Belediye olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek, vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu destek programı, ilçemizdeki herkesin en temel ihtiyacı olan beslenme konusunda bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Umut Yılmaz'ın başlattığı yardım seferberliği, ilçede büyük bir memnuniyet oluşturdu. Vatandaşlar, Başkan Yılmaz'ın bu duyarlı ve etkin yaklaşımından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Belediye ekiplerinin titizlikle hazırladığı gıda paketleri, her haneye ulaşana kadar dağıtımların devam edeceği bildirildi.

Başkan Umut Yılmaz tarafından yürütülen bu örnek çalışmanın, Gaziantep'teki diğer belediye başkanlarına da ilham olması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Geniş Çaplı Gıda Desteği Programını Başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Geniş Çaplı Gıda Desteği Programını Başlattı - Son Dakika
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