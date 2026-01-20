Yılmaz\'dan Şehit Kamil\'i anma mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 21 Ocak 1920'de Fransız askerlerinin tacizinden annesini korumak isterken 14 yaşında süngülenerek şehit edilen Şehit Kamil'i şehadetinin 106. yıl dönümünde minnet ve rahmetle andı.

Yılmaz, mesajında Antep Savunması'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgulayarak, bu onurlu direnişin Şehit Kamil'in fedakarlığıyla başladığına dikkat çekti.

Antep Savunması'nın yalnızca bir şehir mücadelesi değil, bir milletin onur, haysiyet ve istiklal mücadelesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Antep Savunması, toprağına, bayrağına ve namusuna sahip çıkan bir halkın, yokluklar içinde yazdığı şanlı bir destandır. Bu destanın ilk kıvılcımı ise henüz çocuk yaşta olmasına rağmen yüreği vatan sevgisiyle dolu olan Şehit Kamil tarafından yakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Şehit Kamil'in, Fransız askerlerinin annesine yönelik saldırısına sessiz kalmayarak bedenini siper ettiğini hatırlatan Yılmaz, "14 yaşında bir evladımız, milletimizin onurunu her şeyin üzerinde tutarak canını feda etmiştir. Şehit Kamil'in bu asil duruşu, Antep halkının işgale karşı topyekün direnişinin de başlangıcı olmuştur. Onun gösterdiği cesaret, bu topraklarda esarete asla boyun eğilmeyeceğinin açık bir ilanıdır. Gazi şehrimiz, imkansızlıklar içinde dahi vatanını savunmuş, tarihe altın harflerle yazılan bir direnişe imza atmıştır. Şehit Kamil'in şehadeti, bu mücadelenin manevi temelini oluşturmuş, Antep halkına cesaret ve kararlılık aşılamıştır. Şehit Kamil, yaşı küçük ama yüreği koca bir kahramandır. O, sadece Antep'in değil, tüm Türkiye'nin ortak değeridir. Bugün bizlere düşen görev, bu aziz vatanın hangi bedellerle savunulduğunu unutmamak, genç nesillere bu bilinci aktarmak ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehit Kamil başta olmak üzere Antep Savunması'nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla yad ediyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP