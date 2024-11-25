Yılmaz'dan vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz'dan vatandaşlara çorba ikramı

Yılmaz\'dan vatandaşlara çorba ikramı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu çorba dağıtım merkezleri ile vatandaşların içini ısıttı.

25.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:10
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu çorba dağıtım merkezleri ile vatandaşların içini ısıttı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımına katılan Başkan Umut Yılmaz, belediye tesislerinde pişirilen çorbaların soğuk kış günlerinde her sabah vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir kez daha vatandaşların gönlünü fethetti. Sabahın erken saatlerinde işine, okula ve camiye giden vatandaşlara çorba ve ekmek ikram ediliyor. Vatandaşlardan tam not alan proje, ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.

"Çorba dağıtımları devam edecek"

Başkan Umut Yılmaz, sabah saatlerinde devam eden çorba dağıtımına eşlik etti. Vatandaşlara bizzat çorba ikramında bulunan Yılmaz, çok fazla ihtiyaç duyulan bir projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti. Çorbaların belediye tesislerinde pişirildiğini aktaran Yılmaz, "Projemiz bununla sınırlı değil. Çorba dağıtımlarımız soğuk kış günlerinde devam edecek. Çorba dağıtım noktalarımızı da artıracağız. Vatandaşlarımız sabahın erken vaktinde, henüz güneş doğmadan evden çıktığında ne yiyeyim derdine düşmesin istiyoruz. Bu anlamda bizim için de çok kıymetli bir proje. Halkımızın ihtiyaçlarını giderebiliyor ve mutlu ediyorsak ne mutlu bize" dedi.

"Şehitkamil yaşanabilir bir kent olacak"

Başkan Yılmaz, çorba dağıtımı esnasında vatandaşlarla da sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, "Daha mutlu bir Şehitkamil" yolunda çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, tüm sorunları ortak akılla çözüme kavuşturacaklarını dile getirerek, "Hep birlikte Şehitkamil'i yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarında sıcak çorba ile güne başlayan öğrenciler, esnaf ve vatandaşlar yapılan hizmet için Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika

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