Yılmaz'dan yerinde hasar tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz'dan yerinde hasar tespiti

Yılmaz\'dan yerinde hasar tespiti
05.05.2026 14:53  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te önceki gün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtınanın ardından sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te önceki gün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtınanın ardından sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırtınanın ilk anlarından itibaren ekipleriyle birlikte sahaya inen Yılmaz, mahalle mahalle dolaşarak hem hasar tespit çalışmalarını yerinde inceliyor hem de vatandaşlarla birebir görüşerek sorun ve talepleri dinliyor.

Son olarak Bedirkent ve Suboğazı mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yaşanan afetin izlerini yerinde inceleyen Yılmaz, özellikle devrilen ağaçlar, zarar gören altyapı ve risk oluşturan elektrik hatlarıyla ilgili ekiplerden detaylı bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Şehitkamil'de seferberlik ilan edildi

Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Acil durumlar dışında izinleri bir süreliğine askıya aldık. İlk andan itibaren sahada büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ederek, ihtiyaç duyulan her noktada olacağız. Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Fırtına ciddi hasarlara yol açtı

Yılmaz, fırtınanın şehir genelinde ciddi hasarlara yol açtığını ifade ederek, "Mahalle mahalle dolaşarak hasar durumlarını yerinde inceliyoruz. Ağaçlar devrilmiş, bazı bölgelerde ağaçların arasında elektrik kabloları bulunuyor. Bu durum ciddi riskler oluşturuyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle bu alanlardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

İlk andan itibaren sahadayız

Kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ve AFAD ile sürekli iletişim halindeyiz. Tüm kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Sosyal İşler ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimiz olayın ilk anından itibaren sahada aktif olarak görev yapıyor" diye konuştu.

Kimse yalnız hissetmeyecek

Gaziantep'in daha önce benzer ölçekte bir afetle karşılaşmadığını söyleyen Yılmaz, yaşananların ciddiyetine dikkat çekerek, "Gaziantep ilk defa bu denli etkili bir fırtına yaşadı. Ancak bizler tüm ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ediyor, yaraları sarmak için yoğun bir çaba ortaya koyuyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız, devrilen ağaçların ve elektrik hatlarının bulunduğu alanlardan uzak durmalarıdır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Tüm hasarları tek tek tespit ediyoruz. Gerekli çalışmaların ardından hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan yerinde hasar tespiti - Son Dakika

Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı
Eşinin gözü önünde darp edildi Eşinin gözü önünde darp edildi
Galatasaray’da 4-1’lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Vadi’nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar’dan tartışma yaratan çıkış Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

14:36
Dursun Özbek 4 ismi “Güle güle“ dedi Yeni sezonda yoklar
Dursun Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:11
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 14:55:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan yerinde hasar tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.