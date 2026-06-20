Başkan Yılmaz\'dan YKS öncesi başarı ve sessizlik mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 20- 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Gençlerin uzun süredir büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığı bu önemli süreçte onların yanında olduklarını belirten Yılmaz, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi. Sınavın, gençlerin hayatında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilerin bu sürece büyük fedakarlıklarla hazırlandığını, sadece öğrencilerin değil, ailelerin de bu süreçte büyük emek verdiğini dile getiren Yılmaz, sınav günlerinde herkesin daha hassas ve duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Heyecan yapmayın

Şehitkamil Belediyesi olarak sınav süresince öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinde görev başında olacağını söyleyen Yılmaz, özellikle gürültü konusunda yoğun denetimler gerçekleştirileceğini ifade etti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yılmaz, sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek sesli faaliyetlerden kaçınılması ve okul çevrelerinde sessizliğe dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Kıymetli gençler, endişelenmeyin. Tüm şehri sessizliğe bürüyeceğiz. Dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sınav süresince görevinin başında, gürültü denetimlerine devam edecektir. Yarınınız mutlu, geleceğiniz umutlu olsun inşallah. Hayalini kurduğunuz üniversitelerde eğitim alıp başarılı bireyler olarak ülkemize hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Lütfen heyecan yapmayın. Aylardır emek verdiğiniz o sınava girin ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.

Yılmaz, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, tüm öğrencilere başarılar diledi. - GAZİANTEP