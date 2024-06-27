Başkan Umut Yılmaz, İbrahimşehir Mahallesi\'nde sakinlerle buluştu ve güreşçilere ödüllerini takdim etti

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İbrahimşehir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Umut Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri organizasyonunda dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti.

Halkla bütünleşen bir yönetim anlayışı ortaya koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük özen gösteriyor.

Başkan Yılmaz, son olarak İbrahimşehir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlar, çeşitli konulardaki taleplerini ve sorunlarını Başkan Umut Yılmaz'a iletme fırsatı buldu. Mahalle sakinleriyle bire bir görüşmeler yaparak, onların taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, bu görüşmeler sırasında vatandaşların dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini not aldı.

Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin aralıksız olarak devam edeceği bilgisini vererek, bu tür ziyaretlerin vatandaşların taleplerinin doğrudan alınması ve çözüme kavuşturulması açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin sadece taleplerin dinlenmesi açısından değil, aynı zamanda belediye hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın, belediye hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve halkın memnuniyetini sağlayacağını anlatan Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak halkla iç içe olmaya ve halkın yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Umut Yılmaz, mahalle sakinlerine yönelik ziyaretin ardından, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 20.'si düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri organizasyonunda dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti.

İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda yapılan organizasyonda, 420 güreşçi kıyasıya mücadele etti. 22 farklı kategoride yarışan sporculardan 66'sı dereceye girerek büyük bir başarı gösterdi.

Geleneksel sporların yaşatılmasının ve bu tür organizasyonların düzenlenmesinin kültürel mirasın korunması açısından taşıdığı öneme işaret eden Başkan Yılmaz, güreşçilere başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Yılmaz, gençlerin sporla uğraşmasının, sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Geleneksel Aba Güreşleri'nin yaşatılmasının ve bu tür organizasyonların düzenlenmesinin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğine değinen Başkan Yılmaz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP