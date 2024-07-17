Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Emeklilerle Buluştu

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent genelindeki yaklaşık 75 bin emekliyi temsil eden dernek başkanlarıyla buluştu, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile birlikte ağırladı. CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Yılmaz ile Başkan Reisoğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi ve çözüm noktasında yapılacaklarını anlattı.

"Ulu çınarlarımız huzurla değil, yoklukla yaşıyor"

Başkan Yılmaz, yaklaşık 18 emekli STK temsilcisini tek tek dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından çözülebilecek sorunları not alan Yılmaz, emeklilerin sorunlarının çözümüne öncelik vereceklerini vurguladı.

"Emeklihane 2 yakın zamanda açılıyor"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren emeklilere yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Umut Yılmaz, "Değerli büyüklerim, sizlerin başımızın üstünde yeriniz var. Yaşadığınız sorunları biliyoruz. Çözümü için de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Projelerimizin ilk ayağında ilk Emeklihane'mizi sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi ikinciyi açmaya hazırlanırken, hemen her mahallede sizlerin hizmetine sunacağımızı paylaşalım. Gerçekten çok nitelikli mekanlar. Emeklilerimiz evden çıktığı zaman 'Emeklihane'ye gideyim' diyecek" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Yılmaz, emeklilerle belirli periyotlarda buluşma günleri düzenleyeceklerini kaydederek, "Ne yaparsak yapalım, asla hakkınızı ödeyemeyiz. Söz verdik, yapacağız. Her zaman yanınızda olacağız" dedi. - GAZİANTEP