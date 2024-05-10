Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin sürücüleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin sürücüleriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin sürücüleriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Trafik Haftası dolayısıyla Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek trafik kurallarına uymalarını ve trafik bilincinin önemini vurguladı. Yılmaz, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verdi.

10.05.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin sürücüleriyle bir araya geldi. Yılmaz, "Babasını, trafik kazasında kaybetmiş biri olarak lütfen; sizlerden ricam, trafik kurallarına uyun" dedi.

Trafik Haftası dolayısıyla Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle birlikte teorik derse katılan Başkan Yılmaz, daha sonra çocukların araç kullanarak uygulamalı eğitim aldıkları derse katılım sağladı.

Trafikte güvenliği sağlamanın önemine işaret eden Başkan Avukat Umut Yılmaz, özellikle genç neslin trafik bilincinin yükseltilmesinin toplumun geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bireylerin, trafikte daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, trafik bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması ve trafik kazalarının önlenmesi için yürütülen eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

"Trafik kurallarının ne kadar önemli olduğunu anlattık"

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Bu hafta, Trafik Haftası. Babasını, trafik kazasında kaybetmiş biri olarak lütfen; sizlerden ricam, trafik kurallarına uyun, uymayanları ağır bir biçimde uyarın. Trafik kurallarının ihlali, asla affedilmemesi gerekir. Lütfen sizlerden ricam, çoluk çocuğunuz, bizler, başkaları için kurallara uyun. Bugün de burada miniklerimize, çocuklarımıza trafik kurallarının ne kadar önemli olduğunu anlattık. Onlar bizden daha bilinçli, sürücülerden daha bilinçli. Eğitim, küçükken olur. Lütfen, çocuklarımızı dinleyin. Onların sağlığı, onların geleceği için kurallara uyun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trafik, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geleceğin sürücüleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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