Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim ve 8 Şubat Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı ve 8 Şubat Mahallesinde kurban kesilerek karşılandı. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstasyon Meydanı'ndaki mitingine tüm vatandaşları davet etti.

Mahalle ziyaretlerinde halkla birebir temas kuran Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşların talep, eleştiri ve önerilerini dikkatle dinledi. Vatandaşların özellikle altyapı, su ve ulaşım konularındaki sıkıntılarına değinen Başkan Yılmaz, bu sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını vurguladı.

"Derdinizi bize anlatın"

Ziyaretleri sırasında büyük ilgi gören Başkan Yılmaz, vatandaşlara sürekli mahalle toplantıları yapacaklarının sözünü verdi. Umut Yılmaz, "Her 10 günde bir, en az 15 mahalleyi bir noktada toplayacağız. Siz bu mahallenin yaşayanları olarak derdinizi bize anlatın. Tüm sorunlarınızı biliyorum ve bunların çözümü için çalışacağız" dedi.

"Çözümlerini anlatacağız"

Başkan Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri sırasında önemli bir davette de bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de Gaziantep'e geleceğini duyuran Yılmaz, yapılacak miting için vatandaşları İstasyon Meydanı'na davet etti. "Fıstık Mitingi" adı verilen bu etkinlikte, işçinin, emeklinin ve emek sahibinin dertlerine çözüm önerilerini anlatacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bizleri yalnız bırakmayın. Bu mitinge gelip işçinin, emeklinin, emek sahibinin derdi nedir, hep birlikte çözümlerini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Her zaman halkımızla iç içe olacağız"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesinin her zaman garibanın arkasında olacağını vurgulayarak, "Biz, Allah izin verirse mahallelerden çıkmayacağız. Memleketimin iş, istihdam ve geçim sorunları var, geçinmekte zorlanıyoruz. Ancak biz, bu sorunların üstesinden gelmek için her zaman halkımızla iç içe olacağız. Garibanın derdi, bizim derdimizdir" diye konuştu. - GAZİANTEP