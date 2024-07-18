Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek; talep, öneri, sorun ve eleştirilerini dinledi.

18.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek; talep, öneri, sorun ve eleştirilerini dinledi.

Umut Yılmaz, yerel yönetim ve mahalle muhtarları arasında daha güçlü bir iletişim ve iş birliği tesis etmek adına muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Daha etkili ve verimli bir yerel yönetim anlayışının benimsenmesine katkı sağlayan toplantı, Şehitkamil Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşti. Toplantı, muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları sorunları doğrudan belediye başkanına iletebilmeleri için önemli bir fırsat sağladı.

Toplantı boyunca muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaç ve problemleri dile getirirken, Başkan Umut Yılmaz da bu konularla ilgili çözümler geliştirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Yılmaz, muhtarların talep ve önerilerini dinlediği toplantıda, yerel yönetim ile mahalleler arasındaki koordinasyonu güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini söyledi.

Muhtarlar, özellikle altyapı sorunları, yol yapım çalışmaları, temizlik, park ve yeşil alanların düzenlenmesi gibi konularda taleplerini ilettiler. Başkan Yılmaz, bu taleplerin hızlı ve etkili bir şekilde karşılanması için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

"Çözüm yolları üzerinde çalışılacak"

Toplantı sırasında muhtarlar, mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik eleştirilerini de dile getirdiler. Başkan Yılmaz, bu eleştirileri dikkatle dinleyerek, çözüm yolları üzerinde çalışılacağını kaydetti. Yılmaz, mahallelerdeki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi sürecinde muhtarlarla olan iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Geleceğe yönelik planlar ve projeler konuşuldu

Toplantıda sadece mevcut sorunlar değil, geleceğe yönelik planlar ve projeler de konuşuldu. Başkan Yılmaz, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Özellikle, mahallelerdeki yaşam kalitesini artıracak projelerin öncelikli olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu projelerin hayata geçirilmesi sürecinde muhtarların görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Muhtarlar, memnuniyetlerini dile getirdiler

Toplantıya katılan muhtarlar, Başkan Yılmaz'ın kendilerini dinlemesinden ve taleplerine önem vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Muhtarlar, bu tür toplantıların sık sık yapılmasının mahallelerdeki sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlayacağını belirttiler.

Toplantılar devam edecek

Başkan Yılmaz, toplantının sonunda muhtarların taleplerinin takipçisi olacaklarını ve sorunların çözümü için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını dile getirerek, bu tür toplantıların devam edeceğini ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olacaklarını aktardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika


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