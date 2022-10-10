Yılmaz: "Pandemi milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiledi" - Son Dakika
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Yılmaz: "Pandemi milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiledi"

10.10.2022 18:36

Yılmaz: "Pandemi milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiledi" Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.

Yılmaz: "Pandemi milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiledi"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Yılmaz, pandeminin kısa ve uzun vadede oluşturduğu stres nedeni ile milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyerek küresel bir krize neden olduğunu belirtti.

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Yılmaz, pandeminin kısa ve uzun vadede oluşturduğu stres nedeni ile milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyerek küresel bir krize neden olduğunu belirtti.

Öğretim Üyesi Yavuz Yılmaz 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla açıklamada bulundu. 10 Ekim her sene Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen tema çerçevesinde "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak kutlanmaktadır. 2022 yılının teması "Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim" olarak belirlenmiştir. Pandemi, savaşlar, ekonomik kriz, göç gibi küresel sorunların yaşandığı son yıllarda toplumsal iyilik halimiz ve ruh sağlığımız da olumsuz etkilenmektedir. COVID-19 pandemisinden önce, dünya genelinde her sekiz kişiden biri ruhsal bir bozuklukla yaşamakta, özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler başta olmak üzere ruh sağlığı hizmetlerine ulaşım yetersiz kalmaktaydı. Pandemi, kısa ve uzun vadede oluşturduğu stres nedeni ile milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyerek küresel bir krize neden oldu. Tahminler, pandeminin ilk yılında hem anksiyete hem de depresif bozukluklardaki artışın yüzde 25'ten fazla olduğu yönündedir. Aynı zamanda, ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğramış ve ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedaviye ulaşım güçleşmiştir. Dünya genelinde artan çatışmalar, savaşlar, artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ve zorunlu göçler tüm nüfusu etkilemektedir. Örneğin 2021 yılında Dünya çapında 84 milyon insan yaşadığı ülkelerden göç etmek zorunda kalmıştır. Ruh sağlığı hizmetlerinin tamamının toplum temelli, erişilebilir, uygun fiyatlı, kaliteli bir hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi oldukça önemlidir. Ruhsal bozukluklara yönelik damgalayıcı ve ayrımcılık içeren söylemler ruhsal yardıma ulaşımın önündeki büyük engeller olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. Kullanılan dilin özenle seçilmesi, herhangi bir damgalayıcı ya da ayrıştırıcı söylem içermemesi konusunda bütün paydaşlar gereken özeni göstermelidir. Bu anlamda Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün farkındalığın artması için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz: 'Pandemi milyonlarca insanın ruh sağlığını olumsuz etkiledi' - Son Dakika

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