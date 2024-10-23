Yılmaz: Saldırılar Bağışıklık Kazandırır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " (TUSAŞ saldırısına ilişkin) Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." - ANKARA