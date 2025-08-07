Başkan Yılmaz Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal Atabek ve Övündük Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanan Yılmaz, sosyal tesiste gerçekleşen buluşmada vatandaşların taleplerine kulak verdi; belediye tarafından yürütülen çalışmaları anlattı.

"Sosyal hayatı canlandırıyoruz"

Vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sorunlar ve taleplerini not eden Yılmaz, ilgili müdürlüklere anında talimat verdi. Şehitkamil'in her noktasına eşit hizmet' anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Yılmaz, "Özellikle kırsal mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz projelerde sosyal hayatı canlandırıyor. Günlük yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. İnşallah devam edecek projelerimizle kırsalda tüm ihtiyaçları gidermiş olacağız" dedi.

"Hemşehrilerimizin önerisi bizim için yol haritasıdır"

Gece gündüz demeden daha yaşanabilir bir Şehitkamil için yoğun bir programla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Ne zaman çağırırsanız biz buradayız. Şehitkamil'in her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız sürecek. Kırsal mahallelerimizin refahını artıracak projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Sizlerin önerileri bizim için yol haritasıdır. Sadece merkez değil, kırsal bölgelerimiz de eşit şekilde hizmet alacaktır" diye konuştu.

"Başkanımız hep yanımızda"

Başkan Yılmaz'ın gecenin bir vakti gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Sağolsun Başkanımız her zaman yanımızda. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Derdimizi bizzat kendisine iletme imkanımız var. Yanımızda görmek bize de güven veriyor.Gösterdiğiilgiden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP