Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le incelemelerde bulunan Yılmaz, bayramın ilk gününü kusursuz geçirdiklerini ifade ederek, bayram boyunca 7/24 esasıyla ekiplerin göre başında olacaklarını bildirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı'nın ilk gününü Şehitkamil halkıyla geçirdi. Bayram namazını Merveşehir Mahallesi'nde bulunan Fitnat Nuri Tekerekoğlu Camii'nde kılan Yılmaz, cemaatle selamlaşarak, bayramlarını kutladı.

"Kusursuz bir bayram için çalışıyoruz"

Yılmaz, daha sonra Şehitkamil Belediyesi kurban satış yerlerini gezdi. Burada da besiciler ve vatandaşlarla bayramlaşan Yılmaz, belediye ekiplerinden de bilgi aldı. Günler süren hazırlığın ardından vatandaşların kusursuz bir bayram geçirmesini arzu ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Çok şükür, beklediğimiz gibi bir gün oldu. Bayramın ilk günü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla bir sorunla karşılaşmadık" dedi.

Yılmaz ve Şahin vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı ise hayvan kesim yerleri oldu. Yılmaz'a bu ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Şahin ile birlikte vatandaşların bayramını kutlayarak, sohbet eden Yılmaz, "Geçen yıl olduğu gibi bu bayram da hemşehrilerimiz ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamda gerçekleştiriyor. Bayram süresi boyunca ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP