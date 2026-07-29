YKS Tercih Dönemi Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite adayı, geleceklerini şekillendirecek en önemli kararlardan birini vermeye hazırlanıyor.

10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek bu süreçte aday öğrencileri yalnızca bir programa değil; güçlü bir akademik ekosisteme, nitelikli bir eğitim anlayışına ve geleceğe yön verecek bir üniversite yaşamına davet eden Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu köklü geçmişi, araştırma üniversitesi kimliği, uluslararası başarıları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tercih dönemine güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

69 yıllık bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal yaşama kadar sunduğu geniş imkanlarla aday öğrencilerin gelecek yolculuğunda önemli bir adres olmayı sürdürüyor.

"Tercih Süreci, Hayatın En Önemli Dönüm Noktalarından Biridir"

YKS tercih dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçmekten ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından şimdi hayatlarının en önemli kararlarından biriyle karşı karşıya. Üniversite tercihi; sadece bir meslek seçimi değil, aynı zamanda yaşayacağınız şehri, akademik çevrenizi, sosyal hayatınızı ve gelecekte nasıl bir birey olacağınızı şekillendirecek önemli bir süreçtir. Bu nedenle tercih edilecek üniversitenin bilimsel üretim gücü, eğitim kalitesi, araştırma altyapısı ve öğrencilerine sunduğu imkanlar büyük önem taşımaktadır."

Araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimin merkezinde

Kurulduğu 1957 yılından bu yana bilim üretmeyi, toplumsal gelişime katkı sunmayı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi temel ilke edinen Atatürk Üniversitesi, bugün sahip olduğu "Araştırma Üniversitesi" kimliğiyle Türkiye'nin bilimsel gelişimine yön veren yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

23 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 9 enstitü, araştırma merkezleri, yüksekokul ve konservatuvardan oluşan güçlü akademik yapısıyla sağlık bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden eğitim bilimlerine, ziraattan iletişime kadar yüzlerce farklı programda eğitim veren üniversite, öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil; araştırma kültürünü de kazandırıyor. Ulusal ve uluslararası projeler, teknoloji geliştirme faaliyetleri ve araştırma merkezleri sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren bilimsel üretim süreçlerine aktif olarak katılma fırsatı elde ediyor.

Kalitesi tescillenmiş bir eğitim anlayışı

Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası ölçekte belgeleyen önemli başarılara da sahip bulunuyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen 5 yıllık Tam Akreditasyon Belgesi, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında ortaya koyduğu başarıyı tescillerken; Avrupa standartlarındaki diploma eki uygulamaları, AKTS sistemi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamındaki programları sayesinde mezunlarına ulusal ve uluslararası düzeyde önemli avantajlar sunuyor.

Akademik başarının yanında güçlü kampüs yaşamı

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil; sosyal, kültürel ve sportif açıdan da zengin bir üniversite deneyimi sunuyor. 200'ün üzerinde öğrenci kulübü, yıl boyunca düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, konferanslar, sosyal sorumluluk projeleri ve sportif organizasyonlar sayesinde öğrenciler ilgi alanlarına uygun birçok faaliyette yer alma fırsatı buluyor.

Yaklaşık 6,5 milyon metrekarelik geniş kampüsü içerisinde modern spor tesisleri, yüzme havuzları, kültür merkezleri, kütüphaneler, kafeteryalar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile güvenli yaşam alanlarını barındıran Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine nitelikli ve huzurlu bir kampüs ortamı sunuyor.

Kariyer yolculuğuna güçlü destek

Üniversitenin Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi aracılığıyla öğrenciler; kariyer planlaması, staj imkanları, sektör iş birlikleri, girişimcilik faaliyetleri ve ulusal-uluslararası projeler konusunda önemli destekler alıyor. Bilimsel araştırmaların merkezinde yer alan Atatürk Üniversitesi; sağlık teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, sürdürülebilirlik ve yenilikçi araştırma alanlarında yürüttüğü çalışmalarla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlayan güçlü bir eğitim modeli sunuyor.

"Geleceğinizi birlikte inşa edelim"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, tercih dönemindeki tüm aday öğrencilere başarı dileklerini ileterek sözlerini şöyle tamamladı: "Atatürk Üniversitesi olarak gençlerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Bilimsel üretimi önceleyen anlayışımız, güçlü akademik kadromuz, araştırma üniversitesi kimliğimiz, uluslararası vizyonumuz ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımımızla her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hayallerini gerçekleştirmek, nitelikli bir eğitim almak ve güçlü bir kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen tüm adaylarımızı Atatürk Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya davet ediyor, tercih döneminin ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

YKS tercih döneminde aday öğrenciler, Atatürk Üniversitesinin sunduğu akademik olanaklar, araştırma altyapısı, sosyal yaşam imkanları ve kariyer fırsatlarıyla geleceğe güvenle hazırlanırken; üniversite de "Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" vizyonuyla yeni öğrencilerini bekliyor.