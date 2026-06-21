YKS Trafiği Kayseri\'de Kitledi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından organize edilen sınav yerlerinin dağılımları Kayseri'de trafiği tıkadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de binlerce öğrencinin girdiği YKS sınavının birinci ve ikinci oturumunda trafikte yoğunluk yaşandı. Sınava gireceği okullara ulaşmak için yola çıkan binlerce öğrenci, YÖK tarafından organize edilen sınav giriş yerlerine ulaşmakta güçlük çekti. Özellikle şehirdeki ana caddelerden olan Hulusi Akar Bulvarı, Kartal Kavşağı ve Erkilet Bulvarı gibi ana yollarda oluşan yoğunluk, sınav bitiminde de devam etti. - KAYSERİ